Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях

Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по валютному долгу (еврооблигациям) в рублях.

«В целях исполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте <...> Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием <...> заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа «И», который ведется в рублях», — говорится в тексте указа, передает РБК.

Бенефициарами этого счета будут держатели еврооблигаций. Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынке России.

В соответствии с указом Путина рублевые выплаты по валютному долгу будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому эти выплаты предназначены.

«Обязательства по еврооблигациям Российской Федерации признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях, в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда Российской Федерацией был произведен платеж центральному депозитарию», — говорится в документе.