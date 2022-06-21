Последнее обновление: 21.06.2022 15:04

ЕС выделит 600 млн евро на продовольствие Карибам, странам Африки и Тихого океана

Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник, что приняла предложение выделить 600 млн евро из резервов Европейского фонда развития для содействия продовольственной безопасности в странах Африки, Карибского бассейна и Тихого океана.

"Чтобы помочь нашим партнерам, мы мобилизуем дополнительно 600 млн евро с целью избежать продовольственного кризиса и экономического шока", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она связала угрозу продовольственного кризиса с российской военной операцией на Украине, отметив, что "Россия по-прежнему блокирует миллионы тонн остро необходимого зерна", передает Интерфакс.

В коммюнике Еврокомиссии объясняется, что из планируемого транша 150 млн евро предназначаются для гуманитарной помощи, 350 млн евро – для собственного производства странами и укрепления устойчивости продовольственных систем, 100 млн евро выделяются в качестве макроэкономической поддержки.



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