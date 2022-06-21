Очередной владелец недвижимости в Минске заплатил за налоговую оптимизацию бизнеса

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере в отношении владельца нескольких торговых и бизнес-центров в Минске, сообщила пресс-служба ведомства.

«…48-летний столичный бизнесмен для минимизации налоговых обязательств организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между десятками подконтрольных ему субъектов хозяйствования. Схема банально проста: в уставной фонд подставных компаний вносились помещения торговых и бизнес-центров, фактическим владельцем которых являлся он. В дальнейшем коммерческие организации сдавали их в аренду как собственные, при этом применяя упрощенную систему налогообложения», - говорится в сообщении.

По мнению властей, подобная схема «повлекла неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше 7 миллионов рублей».

«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Действия 48-летнего бизнесмена квалифицированы по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ. На имущество фигуранта наложен арест на общую сумму более 5 миллионов рублей», -отмечается в сообщении.

«В настоящее время обвиняемый обратился с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности как лицо, способствовавшее раскрытию преступления и устранению последствий его совершения», - напоминает СК, что схема «заплатил и топай домой» работает исправно.