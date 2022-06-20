МИД Литвы объяснил российскому послу ограничение транзита в Калининградскую область

Министерство иностранных дел Литвы в понедельник вызвало временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя и разъяснило ему ограничения, под которые подпадает транзит товаров в Калининградскую область РФ.

"В ходе встречи была опровергнута информация, распространяемая российскими представителями, что Литва запретила транзит в Калининградскую область", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Подчеркивается, что перевозка пассажиров и товаров, не подпадающих под санкции ЕС, в Калининградскую область и из нее через территорию Литвы продолжается в обычном режиме.

"Литва не налагала никаких односторонних, личных или дополнительных ограничений на транзит", - подчеркнул литовский МИД.

Там напомнили, что согласно четвертому пакету санкций ЕС с 17 июня запрещен импорт и транзит в Россию стальной и сталелитейной продукции через территорию ЕС.

Напомним, 18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что с субботы Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза. В Совете Федерации заявили, что у России будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".