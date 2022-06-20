В Беларуси с 1 июля вводится в обращение напечатанная в России сторублевка

В Беларуси с 1 июля 2022 года вводят в обращение новые банкноты образца 2009 года номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска, сообщил Нацбанк РБ.

«Выпуск в обращение новых банкнот будет осуществлен в рамках плановых мероприятий Национального банка по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты», - объяснили в Нацбанке.

Дизайн новой банкноты «концептуально схож с дизайном находящейся в обращении сторублевой банкноты и сохраняет преемственность единого стиля изменений банкнот образца 2009 года»:

исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи Председателя Правления Национального банка Прокоповича П.П.;

год образца банкноты "2009" заменен на год выпуска банкноты в обращение "2022";

изображение архитектурного сооружения на лицевой стороне (замок Радзивиллов, г. Несвиж) приведено в соответствие с его актуальным внешним видом;

указано название архитектурного сооружения – "Замак Радзiвiлаў, г. Нясвiж".

Изготовителем новых банкнот является акционерное общество "Гознак" (Российская Федерация).