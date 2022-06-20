Макрон официально потерял абсолютное большинство в парламенте

Президент Франции Эммануэль Макрон потерял абсолютное большинство в Национальной ассамблее во втором туре на парламентских выборах в воскресенье.

Об этом свидетельствуют официальные результаты выборов, которые приводит МВД страны, сообщает "Европейская правда".

Президентский блок Эммануэля Макрона "Вместе" не получил 289 голосов, которые ему нужны, чтобы сохранить контроль над Ассамблеей. По итогам голосования у него всего 245 мест.

Лидер крайних левых Жан-Люк Меланшон со своим объединением основных партий левого направления под названием Nupes получил 131 мандат.

Марин Ле Пен и ее ультраправая партия "Национальное объединение" получила 89 мест - почти в десять раз больше, чем имела до сих пор.

Также в новый состав парламента проходят "Республиканцы" – они получат 61 мандат.

Возрождение ультраправых и альянса левых партий усложнит Эммануэлю Макрону реализацию его внутренней повестки дня во время второго срока.

Это первый случай после конституционной реформы 2000 года, когда партия президента, накануне выигравшая выборы, не будет иметь большинства в Национальном собрании. Ведь считается, что эта реформа и была направлена на предпочтение действующему президенту.

На предыдущих выборах 2017 года новая партия Макрона "Вперед, республика" получила 350 мандатов.