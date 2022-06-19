Последнее обновление: 19.06.2022 11:06

Правительство Бельгии согласилось на 4-дневную рабочую неделю

Правительственная коалиция Бельгии согласилась с реформой трудового законодательства, предусматривающей, в частности, возможность четырехдневной рабочей недели.

Законопроект направлен на обеспечение большей гибкости и свободы в условиях труда с целью повышения уровня занятости взрослого населения более чем на 80% к 2030 году с нынешних 70,6%. Документ был подготовлен еще в феврале, но до сих пор прорабатывались его детали, передает "Европейская правда" со ссылкой Le Soir.

Как важнейший аспект реформы, Бельгия сократит полную рабочую неделю с пяти дней до четырех, сохраняя такое же количество часов в неделю.

На практике это означает, что люди со стандартным бельгийским контрактом, если захотят, могут работать 10 часов ежедневно вместо восьми часов, чтобы иметь дополнительный выходной еженедельно.

Также будет разрешено выбирать другие варианты, например, брать отпуск на неделю или дополнительные рабочие часы еженедельно.

Соглашение также призывает работников к карьерному росту, предоставляя право на пять оплачиваемых дней для обучения и поддерживая переход между двумя работами.

Законопроект еще должен быть одобрен в парламенте, и, как ожидается, вступит в силу осенью.



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