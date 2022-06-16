США ужесточили санкции против «Белавиа»

Минторг США в четверг ужесточил меры экспортного контроля в отношении национальной авиакомпании Беларуси «Белавиа» за выполнение рейсов на самолетах Boeing в нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину.

Компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать произведенные в США запчасти для обслуживания авиапарка Белавиа, следует из приказа ведомства, передает Reuters.

Белавиа совершила более 30 нелегальных рейсов на самолетах Boeing после 8 апреля в Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет, говорится в приказе.

Министерство торговли 8 апреля ограничило полеты на принадлежащих или эксплуатируемых Белавиа самолетах, произведенных в США или в иностранном государстве с долей США более 25%.

«Подобно тому, как Беларусь беззаконно поддерживает несправедливую войну России в Украине, ее национальная авиакомпания «Белавиа» не соблюдает наши законы об экспорте», — заявил помощник министра торговли по контролю за экспортом Мэтью Аксельрод.

В США надеются, что ужесточение мер «помешает Белавиа использовать какие-либо американские технологии для эксплуатации своего парка самолетов, что затруднит продолжение полетов авиакомпании».

Приказ затрагивает как Boeing, так и Embraer в парке Белавиа, если этим самолетам необходимы произведенные в США запчасти.