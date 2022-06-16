Нижняя палата парламента РБ приняла поправки в законы о ценных бумагах во втором чтении

Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении поправки в законы, регулирующие рынок ценных бумаг, сообщает пресс-служба парламента.

Основные изменения предусматривают:

- упрощение порядка эмиссии ценных бумаг, в том числе путем сокращения перечня эмиссионных документов, представляемых для государственной регистрации ценных бумаг в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг;

- создание института номинального держателя ценных бумаг, введение новых финансовых инструментов — структурных облигаций, установление порядка и условий их эмиссии;

- конкретизацию случаев, являющихся основанием для отказа в государственной регистрации уполномоченными структурами — фондовой биржей или центральным депозитарием выпусков ценных бумаг;

- совершенствование порядка осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам в части введения системы внутреннего учета и управления рисками, а также расширение круга участников торгов на фондовой бирже, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

- упорядочение процессов эмиссии и обращения ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на территории Республики Беларусь, в том числе предоставление им права осуществлять эмиссию ценных бумаг в соответствии с законодательством по решению Правительства;

- реализацию в национальном законодательстве международных стандартов в области регулирования рынка ценных бумаг с учетом требований международной организации комиссий по ценным бумагам, стандартов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также предусмотренных планом мероприятий по гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка.