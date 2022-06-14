Беларусь намерена вступить в ШОС

Власти Беларуси подготовили заявку на членство в ШОС, сообщил во вторник спецпредставитель президента России по ШОС Бахтиер Хакимов.

"8 числа у меня была консультация с начальником главного управления МИД Беларуси, он дал понять, что белорусская сторона обратится с просьбой оперативно принять их в ШОС и дал понять, что подготовлено предложение президенту по подаче заявки в организацию. Как сказал мой собеседник, эта заявка проработана в межведомственном формате и одобрена Кабинетом министров республики", - сказал Хакимов на проходящем в Ташкенте заседании Совета национальных координаторов ШОС, передает ТАСС.

В настоящий момент Беларусь имеет в ШОС статус наблюдателя.