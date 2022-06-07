Россия прекратила сотрудничество с Японией в сфере рыболовства

Россия приостановила сотрудничество с Японией в промысле морских ресурсов из-за «заморозки» выплат по двустороннему соглашению и «затягивания» с подписанием документа о помощи Сахалину.

«Вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года [в области промысла морских живых ресурсов] до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — говорится в сообщении МИД РФ.

Условия соглашения позволяли японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов в России, передает РБК.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по соглашению [о сотрудничестве в сфере рыболовства] выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области», — добавили в МИДе.

Россия прекратила сотрудничество с Японией сразу после того, как в ночь на 7 июня Токио в очередной раз ужесточил антироссийские санкции. Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка, заморозив активы этих организаций. Ограничения также коснулись движения капиталов и платежей. Новый пакет санкций подразумевал запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации», конкретный перечень этих товаров японская сторона не приводила.