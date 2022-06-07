Канцлер ФРГ выступил против отмены санкций против Беларуси за транзит зерна с Украины

Согласие Беларуси на транзит через ее территорию украинского зерна в порты стран Балтии не может быть причиной для отмены санкций против Минска.

Об этом во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

"Это не должно стать предлогом для отзыва санкций", - отметил он. Канцлер не исключил варианта с поиском решения по вывозу зерна через порты самой Украины.

"Возможно, нам удастся найти вариант вывоза зерна через порты Украины, хотя это сложная задача. Попытаемся при участии ООН выработать правила, как это могло бы осуществляться", - сказал Шольц.