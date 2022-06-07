ЕС согласовал единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов

Мобильные телефоны и другие электронные устройства в Европейском Союзе должны иметь стандартное зарядное оборудование с 2024 года.

Такой договоренности достигли переговорщики из Европейского парламента и 27 стран-членов ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕП.

"К осени 2024 года USB Type-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов и камер в ЕС, согласились сегодня представители парламента и Совета", - говорится в сообщении.

Этот шаг является частью более широких усилий ЕС, чтобы сделать продукты в ЕС более экологичными, уменьшить количество электронных отходов и облегчить жизнь потребителей.

Согласно новым правилам, потребителям не понадобится другая зарядка и кабель всякий раз, когда они покупают новое устройство. Они могут использовать одно зарядное устройство для всех своих малых и средних портативных электронных устройств.

Мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, наушники-вкладыши, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки, заряжаемые через кабель, должны быть оснащены портом USB Type-C независимо от производителя.

Ноутбуки также должны адаптироваться к требованиям в период до 40 месяцев после вступления в силу правил.

Новые обязательства приведут к большему повторному использованию зарядных устройств и помогут потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на ненужных покупках зарядных устройств.

По оценкам, утилизированные и неиспользованные зарядные устройства составляют около 11000 тонн электронных отходов в год.

Как сообщалось, из-за намерений ЕС Apple тестирует конфигурацию своих смартфонов iPhone без разъема Lightning, вместо которого может появиться USB-C – компания будет менять порт зарядки во второй раз за историю iPhone.