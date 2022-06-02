Эстония разрешит трудоустройство граждан РБ и РФ, въехавших в страну по гуманитарным визам

Правительство Эстонии позволит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство гражданам России и Беларуси, которых пустили в страну по гуманитарным соображениям.

Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства, передает ERR.

Поправки к постановлению о санкциях позволят в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным в МИД российским и белорусским журналистам.

Исключение распространяется также на тех граждан, которым департамент полиции и пограничной охраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.