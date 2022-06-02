Минпром РБ утверждает, что ни одно предприятие не простаивало из-за санкций

Ни одно предприятие в Беларуси не остановилось даже на фоне сложностей с поставкой комплектующих из-за западных санкций.

Такое заявление позволил себе замминистра промышленности РБ Дмитрий Харитончик в кулуарах Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2022", передает ТАСС.

"Конечно же, мы все находимся в сложных условиях. Возникают периодически проблемы. Но на сегодняшний день ни одно из предприятий не остановилось именно из-за отсутствия комплектующих", - сказал Харитончик, добавив, что сокращений на предприятиях также не наблюдается.