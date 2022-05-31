Последнее обновление: 31.05.2022 15:18

В Беларуси принят проект закона о гармонизации таможенного законодательства с Россией

Нижняя палата парламента РБ в одном чтении приняла проект закона, ратифицирующего договор между Беларусью и Россией о гармонизации таможенного законодательства двух стран и сотрудничестве в таможенной сфере.

«Договор предусматривает сотрудничество таможенных служб Республики Беларусь и Российской Федерации по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, функционирование Межгосударственного центра, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов сторон, регулирование института уполномоченного экономического оператора», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента РБ.

Предусматривается создание Межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Местом нахождения Межгосударственного центра определен г. Минск, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.

Договор предусматривает временное применение (по истечении десяти дней с даты его подписания) и вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

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