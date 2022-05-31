ЕС выделяет Украине 9 млрд евро макрофинансовой поддержки

Саммит Европейского союза принял решение о предоставлении Украине срочного займа на сумму 9 млрд евро для погашения неотложных бюджетных нужд.

Об этом заявила на пресс-конференции ночью 31 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина нуждается в неотложной финансовой поддержке. Как вы знаете, ежемесячно в Украине требуется около 5 млрд евро ежемесячно для поддержки базовых выплат, таких как зарплаты, пенсии и т.д.", - напомнила фон дер Ляйен, выступая после завершения заседания Европейского совета.

Чтобы погасить этот кассовый разрыв, ЕС в ближайшее время выделит Украине беспрецедентно большой пакет макрофинансовой помощи, передает «Европейская правда».

"Мы готовим механизм неотложной макрофинансовой поддержки на сумму 9 млрд, над введением которой мы будем работать в течение недели", - заявила президент ЕК.

Политическое решение подтвердил президент ЕвроСовета Шарль Мишель "9 миллиардов евро подтверждены Европейским советом", - подчеркнул он.