Лукашенко отчитал правительство за почти двойной рост цены на собираемую в РБ Geely

Лукашенко сегодня на совещании отчитал правительство за почти двойной рост цен в долларах на собираемые в Беларуси автомобили Geely.

"Скажите, сколько сегодня стоит легковой автомобиль "Атлас" (Geely Atlas)? В долларах. Кто-нибудь мне может сказать? Чего вы ко мне пришли? Вы не знаете цены на единственный автомобиль, на который есть бешеный спрос и у нас, и в России", - возмутился Лукашенко.

"27-28 (тысяч долларов США). В 25 не влазим", - лег на амбразуру председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.

"Не влазите. Так вот, было 27. А сколько сейчас, вы уточните и потом публично журналистам скажете. Да у вас цены в два раза выросли. Вы в правительстве это знаете? И вы что думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас рассказываете: и логистика, и деньги не так, и это не так… Слушайте, ну не в два же раза!" – отчитал Лукашенко чиновников.

Новый Geely Atlas в самой дешевой комплектации обойдется почти в $34 тыс., авто с нормальной комплектацией стоит уже $40 тыс.