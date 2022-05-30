Лукашенко потребовал вывозить из страны калий мешками и дизель бочками

Лукашенко признал, что «неработающие» санкции привели к остановке экспорта калия и нефтепродуктов, что в свою очередь потянуло вниз транспортную отрасль и оптовую торговлю.

По его словам, эти две позиции, их удельный вес 13%, повлияли в целом на результат промышленного комплекса, сказал Лукашенко на совещании по проекту закона "О совершенствовании социально-экономической политики Республики Беларусь".

"Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий "мешками" или дизель "бочками", мы не обойдемся. Засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную. От специалиста до премьера, а где необходимо, подключайте и президента", - потребовал он.

"Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберемся", - добавил Лукашенко.

Одной их схем экспорта нефтепродуктов бочками стал безвиз для жителей Литвы и Латвии, который белорусские власти ввели 15 апреля в качестве эксперимента на месяц, а затем продлили до конца года.

«Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса. Напоминаю, трудности не повод для паники. Но и рассчитывать, что ситуация разрешится сама по себе, не следует», - отметил он и похвалил ручной метод управления экономикой.

«Вспомните шквал критики наших псевдолибералов за ручное управление отдельными вопросами. Сегодня без этого не обойтись. Мне сегодня не нужны рассуждения о соответствии глобальным трендам. Мы уже наелись этой болтовни. Время военное. Конкретные мера и задача - конкретные срок и результат. Вся формула", - потребовал Лукашенко.