В Польше будут судить экс-силовика за сотрудничество с КГБ Беларуси

Мазовецкое отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши передало в Окружной суд в Варшаве дело на бывшего сотрудника силовых органов по обвинению в сотрудничестве с белорусским КГБ.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Как сообщалось, польский отставной силовик Гжегож М. был задержан еще в октябре 2021 года по подозрению в шпионской деятельности против Польши. Он обвиняется в сотрудничестве с белорусским КГБ и попытке выдать данные, раскрытие которых может нанести ущерб Польше.

Военный пенсионер в восьмидесятых служил в спецназе польской милиции ZOMO, затем в полиции, закончил службу в звании лейтенанта пограничной службы в 2001 году.

При обыске у не го нашли боеприпасы, не имея на то необходимого разрешения.