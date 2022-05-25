Еврокомиссия предложила считать нарушение санкций преступлением на уровне ЕС

Еврокомиссия в среду внесла предложение, согласно которому нарушение санкционного режима следует считать преступлением на уровне ЕС.

"Еврокомиссия предлагает добавить в перечень преступлений на уровне ЕС нарушение ограничительных мер. Это позволит определить базовые стандарты, касающиеся как определения факта совершения преступлений, так и наказаний за них во всем Евросоюзе", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, передает Интерфакс.

Предложение, как считают в Брюсселе, позволит создать общеевропейские правила, "благодаря которым станет проще расследовать, выдвигать обвинения и наказывать за нарушение санкций, причем - во всех странах ЕС".

Представляя инициативу на пресс-конференции в Брюсселе, член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отверг предположение, что многие государства-члены ЕС высказывают сомнения относительно предлагаемой меры.

"Сомнения касаются возможности действовать прямо сейчас без решения на европейском уровне. Мы хотим расширить перечень европреступлений таким образом, чтобы этот список по возможности включал нарушение санкций. Затем будет предложена директива. (...) В чем можно быть уверенными: поддержка (предложения ЕК) будет полной, (...) государства-члены должны действовать быстро", - сказал еврокомиссар.

"Это решение должно быть принято 27 государствами-членами единогласно. (...) То есть для расширения списка преступлений следует пройти через Совет ЕС, и для этого нужно единогласие совета. Затем понадобится квалифицированное большинство в (Европейском) парламенте. Второй фазой будет предложение и принятие директивы (о нарушении санкций). Ее применение будет осуществляться во всех государствах-членах через национальные законодательства. Но решение о расширении перечня европреступлений должно быть единогласно принято советом", - объяснил Рейндерс в ответ на уточняющий вопрос.

Теперь это предложение должны будут рассмотреть государства-члены ЕС.