Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича

Президент Украины Владимир Зеленский попросил своего американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы тот мог способствовать мирным переговорам с РФ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова источников, знакомых с этим решением, передает УНН.

Сообщается, что в начале марта в Министерстве финансов США разработали пакет санкций после нападения России на Украину, в него включили и Романа Абрамовича.

Когда пришло время объявить об этих санкциях, которые должны были быть введены одновременно с санкциями со стороны Великобритании и Европейского союза, Совет национальной безопасности Белого дома дал указания Министерству финансов воздержаться.

По данным WSJ , причина в том, что президент Украины в недавнем телефонном разговоре посоветовал президенту Байдену подождать с введением санкций в отношении олигарха, который, по словам источников издания, может оказаться важным посредником с Россией в мирных переговорах.

Ранее в этом месяце Великобритания и ЕС ввели санкции против Абрамовича за его связи с Путиным, заморозив его активы в своих юрисдикциях.

Несколько британских и европейских официальных лиц говорят, что им ничего не известно о том, что Зеленский обращался к их лидерам с конкретным призывом не вводить санкции против Абрамовича. Некоторые украинские чиновники и чиновники из других западных правительств также скептически относятся к тому, насколько глубоко Абрамович вовлечен в мирные переговоры.

По данным источников из США, которые разговаривали с The Wall Street Journal, у них нет оснований полагать, что российский олигарх особенно помогал в переговорах между правительствами Украины и России, оценки разведки фактически говорят об обратном.

Как сообщается, Абрамович якобы подключился после того, как представители украинского правительства связались с людьми, имеющими контакты в России, которые могли бы навести мосты с Путиным. Одним из них якобы был кинопродюсер Александр Роднянский.

Отвечая на просьбу о помощи, он обратился к Абрамовичу, сообщил изданию источник, знакомый с этим вопросом. По словам источника, Абрамович знал Роднянского благодаря тому, что он финансировал художественные проекты в России.

Олигарх сказал соратникам, что пытался действовать в качестве посредника в конфликте, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

По словам близкого к нему человека, Абрамович считает, что может попытаться использовать свое положение в российском бизнес-сообществе, чтобы облегчить переговоры между двумя странами. Неясно, удалось ли ему поговорить с путиным или сделал ли он что-либо для посредничества.

Люди, которые разговаривали с Абрамовичем, сообщили изданию, что он тратит на этот процесс значительное количество времени. Согласно данным трекеров, в последние недели его частные самолеты летали зигзагом между Россией, Турцией и Израилем. По словам источника, знакомого с ситуацией, его видели в столице Беларуси в конце февраля во время раунда переговоров.