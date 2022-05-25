Сорос: Российское вторжение грозит стать началом Третьей мировой войны

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что европейская цивилизация может не пережить вторжения России в Украину, но у Европы есть гораздо больше механизмов воздействия на российского президента Владимира Путина, чем считают западные лидеры.

В своей традиционной и ожидаемой многими речи за ужином в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе инвестор и филантроп венгерского происхождения заявил, что война сотрясла Европу до основания, передает BBC.

"Это вторжение, возможно, стало началом Третьей мировой войны. Мы должны мобилизовать все наши ресурсы, чтобы как можно скорее положить конец войне. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию - как можно скорее победить Путина", - заявил Сорос.

Он высоко оценил поддержку Украины со стороны США и Европы, но раскритиковал чрезмерную зависимость европейских стран от российских ископаемых видов топлива.

По его словам, эта зависимость была во многом обусловлена меркантильной политикой, проводимой бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель, которая заключила с Москвой специальные сделки на поставки газа.

"Я думаю, что Путин очень ловко шантажировал Европу, угрожая отключить газ, но на самом деле его аргументы гораздо менее сильны, чем он думает", - считает миллиардер.

Сорос напомнил, что в прошлом году Россия разместила газ у себя в хранилищах вместо того, чтобы экспортировать его в Европу, создав дефицит, который поднял цены и сделал России хорошую выручку.

Но хранилища заполнены, и у России нет другого места для поставок газа, кроме Европы, поскольку это ее единственный рынок.

"Европа занимает гораздо более сильную позицию в этом вопросе, чем она считает", - убежден Джордж Сорос.

Он также резко раскритиковал китайского лидера Си Цзинпина, сказав, что автократические режимы сейчас на подъеме, а мировая экономика движется в сторону депрессии.

По его словам, Путин и Си - два диктатора, у которых очень много общего и которые представляют наибольшую угрозу открытому обществу.