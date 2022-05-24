Шойгу заявил, что наступление в Украине замедляется сознательно

Наступление российских войск на Украине замедляется сознательно, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным гражданам, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал он.

Шойгу также заявил, что санкции против России и военно-техническая помощь Киеву от стран Запада не помешают Москве выполнить все задачи в Украине, передает РБК.

При этом он снова утверждает, что Россия была вынуждена начать военное вторжение для защиты населения Донбасса от «геноцида» и обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины.

Кроме этого, Шойгу заявил о давлении на союзников России со стороны Запада и указал, что Москва готова оказать им всю необходимую помощь. «Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета», — сказал он.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 24 мая заявил, что Россия «не гонится за сроками» при выполнении задач военной операции на Украине. «Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — сказал он.