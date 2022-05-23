США и Великобритания ищут альтернативы системе GPS

Великобритания и США ищут альтернативы навигационной системе GPS, которые не будут зависеть от использования спутников.

Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил британскому правительству, что "необходимо проявлять бдительность" перед лицом этой угрозы.

Он подчеркнул, что российская сторона предпринимала активные попытки глушения сигнала GPS на территории Украины после начала войны.

В министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии The Times подтвердили: правительство рассматривает "различные варианты усиления безопасности Соединенного Королевства", в том числе альтернативы GPS, не предполагающие использование спутников.

The Times отмечает, что Лондон мог бы обеспечить работу альтернативной системы навигации с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, которую создает компания OneWeb.

Также правительство ведет переговоры с американской NextNav о том, чтобы развернуть в Лондоне и Манчестере систему навигации, использующую только сигнал наземных станций.

Компания заявляет, что сигнал ее оборудования на несколько порядков сильнее спутникового сигнала GPS и его гораздо сложнее заглушить.