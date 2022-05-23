Власти России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки

Минфин России понизил требование об обязательной продаже экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%, говорится на сайте ведомства.

«…подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте…», — говорится в сообщении.

Решение обосновано стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».