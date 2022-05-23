Верховная рада Украины проголосовала за запрет на лекарства из России и Беларуси

Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете ввоза лекарственных средств из России и Беларуси.

Соответствующий документ внесен в Раду 25 апреля. Его инициаторами выступили более 20 депутатов от правящей партии "Слуга народа". Парламентарии отмечали, что на Украине уже действует запрет на ввоз медпрепаратов из России, однако, по их мнению, в страну все еще могут попасть лекарства, произведенные на российских предприятиях международных фармацевтических компаний.

20 марта Минздрав Украины запретил продажу и применение в стране 39 лекарственных средств, производители которых имеют юридический адрес или адрес места ведения деятельности в Беларуси.