Министры торговли стран АТЭС не смогли принять заявление по итогам встречи

Министры торговли стран АТЭС по итогам прошедшей двухдневной встречи в Таиланде не смогли принять финальный документ в виде совместного заявления.

Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на представителя российской делегации.

"Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров экономик АТЭС не было принято, вместе с тем отмечаем, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС", - сказал он.

Один из участников форума АТЭС сообщил, что были согласованы 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки, но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС.

Во время выступления представителя РФ встречу покинули представители США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Южной Кореи.

Страны, которые выразили протест Москве, требовали включения «более жестких формулировок» в отношении военной агрессии России в Украине.

Российская делегация в ответ покинула зал, где проходила встреча, во время выступления представителей США.