Последнее обновление: 20.05.2022 15:43

США изучают возможность снятия санкций на калий Беларуси в обмен на транзит зерна

Чиновники США совместно с ООН изучают возможность отмены санкций на белорусские калийные удобрения в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны.

Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, речь идет о временной отмене санкций на полгода в обмен на возможность доставки зерна по железной дороге через территорию РБ в Клайпеду.

Ранее, Еврокомиссия отвергла эту идею.

"Это политически невозможно: как гарантировать, что зерно, поступающее из Украины, попадет в Клайпеду, а не в какой-либо российский порт. Если для Лукашенко считается нормальным принудительно посадить самолет там, где он хочет, для него точно не будет проблемой изменить направление следования поезда", - заявил делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

Далее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование