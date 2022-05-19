Индонезия сняла запрет на экспорт пальмового масла

Индонезия, крупнейший в мире поставщик пищевых масел, сняла запрет на экспорт пальмового масла, что облегчит ситуацию на мировом рынке после того, как война в Украине перекрыла экспорт подсолнечного масла.

Экспорт сырого пальмового масла и других продуктов переработки, включая пальмовый олеин и отработанное масло, возобновится с 23 мая, заявил президент страны Джоко Видодо на онлайн-брифинге в четверг.

"Основываясь на поставках... растительного масла и учитывая, что 17 миллионов человек заняты в производстве пальмового масла - фермеры и другие вспомогательные работники - я решил, что экспорт масла возобновится в понедельник, 23 мая", - сказал Видодо.

"Правительство по-прежнему будет строго следить за всем, чтобы обеспечить удовлетворение внутреннего спроса по доступным ценам", - добавил он.

Запрет Индонезии, введенный 28 апреля, стал одним из крупнейших актов защиты внутреннего рынка продовольствия после вторжения России в Украину.

Пальмовое масло используется во всем, от продуктов питания до мыла и топлива, и этот шаг Индонезии угрожал еще большим ростом затрат во многих цепочках снабжения во время безудержной инфляции.

Пальмовое масло является наиболее широко используемым растительным маслом в Индонезии, и, несмотря на то, что она является крупнейшим производителем в мире, страна уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой растительного масла.

Правительство пыталось взять под контроль цены на пальмовое масло и обеспечить его достаточное предложение на внутреннем рынке с конца прошлого года, за счет различных ограничений.

Стоимость масла по-прежнему превышает целевой показатель властей в 14 тыс. индонезийских рупий ($0,97 за литр). Повышение цен на него привело к скачку темпов инфляции в Индонезии в апреле до максимальных за три года 3,47% в годовом выражении.

Введение запрета на его экспорт создало угрозу дальнейшего роста цен в цепочках поставок множества продуктов в условиях и без того высокой инфляции, отмечают эксперты.

Сотни индонезийских фермеров вышли на протесты с требованием отменить запрет на экспорт, поскольку от этого страдают их доходы.

Августовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии в четверг снизились в цене на 1% - до 6074 ринггитов ($1379) за тонну.