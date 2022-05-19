Беларусь и Россия временно перешли на российский рубль при распределении ввозных пошлин

Беларусь и Россия подписали временное соглашение об использовании российского рубля при распределении ввозных пошлин на внешней границе ЕАЭС.

Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович после встречи с Лукашенко.

Он напомнил, что согласно договору ЕАЭС от 2014 года «пошлины собираются в национальных валютах». «Потом расщепляются, передаются национальному банку, который конвертирует в доллары, и уже идет через доллар распределение в казначейство других стран", - пояснил Мясникович.

"Сейчас подписано временное соглашение, по которому работают Беларусь и Россия на базе российского рубля. А Армения, Казахстан и Кыргызстан используют старую схему валютных расчетов между собой, а с нами - на базе российского рубля», - сообщил Мясникович.

«В этом плане, безусловно, будет интересный очень рассматриваться вопрос (на предстоящем саммите ЕАЭС), который касается внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе по некой современной модели и схеме расчетов", - добавил он.

Ввозные пошлины взимаются по внешнему периметру ЕАЭС в стране, через которую ввозятся импортируемые товары. Затем пошлины распределяются между странами-участницами союза в соответствии с согласованными пропорциями. С 2020 года доля Беларуси составляет 4,86%, Казахстана - 6,955%, России - 85,065%, Армении – 1,22%, Киргизии - 1,9%.