Washington Post: Экспорт технологий из Китая в Россию резко сократился

Экспорт китайских технологий в Россию резко снизился в марте после вступления в силу санкций США.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, назвав это признаком осторожности Пекина по поводу нарушения торговых запретов, сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Как отмечается, китайские поставки ноутбуков в РФ в марте упали на 40 процентов по сравнению с февралем, а экспорт смартфонов сократился на две трети, сказала она, ссылаясь на последние данные об экспорте Китая.

Она также добавила, что экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования упал на 98 процентов.

Запреты на экспорт со стороны США не касались блокировки продаж в Россию потребительских товаров, таких как смартфоны и ноутбуки. Но некоторые китайские компании вообще прекратили поставки электронных товаров в РФ.

Раймондо также отметила, что Пекин не намерен нарушать правила из-за страха перед соответствующими санкциями США, которые могут включать ограничение продаж технологий китайским компаниям.