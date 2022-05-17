МАГАТЭ в ближайшие недели отправит на Чернобыльскую АЭС миссию по безопасности

МАГАТЭ планирует в ближайшие недели направить на Чернобыльскую АЭС группу экспертов по обеспечению ядерной безопасности, заявил во вторник гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Следующая миссия МАГАТЭ в Чернобыль запланирована на предстоящие недели. Наша помощь на местах будет сосредоточена на защите от радиации, на обеспечении безопасности обращения с отходами и на ядерной безопасности", - сказал Гросси в видеообращении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

По словам главы организации, обеспечение безопасности ядерных объектов на Украине является его первоочередной задачей.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что в состав миссии войдут эксперты агентства по ядерной и физической безопасности, а также инспекторы по вопросам гарантий, передает Интерфакс.

Кроме того, как отмечается в документе, Гросси также работает над согласованием и организацией миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на юге Украины.

Ранее Гросси возглавил две миссии МАГАТЭ по оказанию помощи - в конце апреля он с командой экспертов посетил Чернобыльскую АЭС, а в марте возглавил миссию МАГАТЭ на Южно-Украинскую АЭС. Тогда он отметил, что личное присутствие специалистов МАГАТЭ на местах "поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая могла бы привести к серьезным последствиям в сфере здравоохранения и в области защиты окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами".