Власти Британии обяжут риелторов раскрывать имена покупателей жилья

Правительство Великобритании в ближайшее время в рамках борьбы с олигархами представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена конечных покупателей недвижимости в стране.

Об этом в интервью газете The Telegraph заявил министр жилищного строительства Соединенного Королевства Майкл Гоув, передает РБК.

«Мы хотим покончить с мошенничеством с использованием незаконно нажитых средств, которые наводнили британский рынок недвижимости. Наш рынок больше не будет открыт для коррупционеров и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность», — сказал он.

Согласно законопроекту, британские власти получат возможность требовать от любой компании, траста или иного юридического лица, вовлеченного в сделку с недвижимостью, предоставлять Управлению регистрации прав собственности на землю и недвижимое имущество сведений о конечном владельце жилья, чтобы завершить операцию по купле-продаже. Отмечается, что изменения также позволят регулятору запрашивать информацию об источнике происхождения средств покупателей недвижимости.

По данным The Telegraph, соответствующие поправки затронут среди прочего и ряд российских бизнесменов, которые после введения санкций со стороны Великобритании «стали переписывать свое имущество на различные трасты».