Последнее обновление: 14.05.2022 09:01

Индия запретила экспорт пшеницы

Правительство Индии поздним вечером в пятницу издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам, сообщает Times of India со ссылкой на текст документа.

Как отмечается, экспорт пшеницы будет разрешен только в отношении "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив", передает Интерфакс.

"Экспорт также будет разрешен на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств", - говорится в приказе.

Опасения в связи с возможным дефицитом пшеницы в мире возникли на фоне войны России в Украине.

Посевная в Украине отстает от прошлогодней на 20-30%. Кроме того, страна сталкивается с логистическими проблемами.

Россия до 30 июня запретила экспорт зерновых, в том числе пшеницы, в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вывоз зерна может быть разрешен в пределах экспортной квоты по отдельным лицензиям.



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