Последнее обновление: 13.05.2022 17:46

Глава МИД Украины: Путин может праздновать в случае отсутствия нефтяного эмбарго в 6-м санкционном пакете

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если ЕС одобрит шестой пакет санкций без нефтяного эмбарго, это будет поводом для празднования для российского президента, поскольку единство Евросоюза впервые будет нарушено.

Об этом он сказал на полях встречи G7 в Германии, на которую пригласили Украину и Молдову, сообщает "Европейская правда".

"Мы все ждем результата драмы в ЕС, связанной с одобрением шестого пакета санкций. Если этот пакет будет одобрен без нефтяного эмбарго, я считаю, президент Путин может праздновать, поскольку это будет первый случай, когда единство ЕС будет нарушено из-за позиции одной страны – Венгрии", - сказал Кулеба.

Он отметил, что не считает аргументы Венгрии убедительными, видит в них больше политики, чем экономики. Однако министр выразил надежду, что ЕС все же достигнет консенсуса.

Кулеба также сообщил, что в понедельник он будет в Брюсселе, куда его пригласили участвовать в заседании глав МИД стран ЕС.

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