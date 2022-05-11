Боррель: Не понимаю людей, критикующих поставки оружия в Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает людей, рассматривающих поставки оружия в Украину как продолжение войны.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung, пишет "Европейская правда".

"Я спрашиваю этих людей: для вас любое окончание этой войны не будет играть никакой роли? Должны ли украинцы упасть на колени, растерзанные россиянами? Вы этого хотите? Войны подходят к концу. Однако за стол переговоров нужно садиться с позиции силы, и сейчас речь идет о создании этой позиции для украинцев", – сказал Боррель.

При этом он исключил, что ЕС может быть посредником в таких переговорах.

"Россияне этого не примут, как и мы не примем Россию как посредника. Турция делает в этом вопросе довольно хорошую работу. У них хорошие отношения с обеими сторонами. Но лучше, конечно, было бы с Организацией Объединенных Наций", - сказал он.

Ранее Боррель заявил, что странам ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направлении их на восстановление Украины после войны.