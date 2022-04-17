Украина заполнила опросник на членство в ЕС

Украина уже заполнила опросник, необходимый для приобретения статуса кандидата в ЕС, сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

"Как президент Зеленский и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, что в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя и можем констатировать, что тот документ, который привезла Урсула, с украинской стороны заполнен", - сказал Жовква.

По информации чиновника, дальше "мяч будет на стороне Европейской комиссии".

В ОП ожидают, что Еврокомиссия подтвердит соответствие Украины необходимым критериям и будет рекомендовать странам-членам ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Это решение ожидают в июне.