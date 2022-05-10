В Ереване на акциях протеста во вторник задержан 61 человек

Полиция Армении во вторник задержала более шестидесяти демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках объявленных оппозицией акций гражданского неповиновения с целью отстранения от власти премьера республики Никола Пашиняна.

"Задержан 61 человек", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Утром протестующие начали четыре шествия из "спальных" районов в центр армянской столицы. Их возглавили оппозиционные депутаты парламента Армении. Время от времени между демонстрантами и полицией происходили стычки.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Оппозиция объявила о проведении бессрочных акций протеста с требованием отставки Пашиняна.