Последнее обновление: 03.05.2022 09:44

В Ереване второй день протестов начался с перекрытия улиц и задержаний

Оппозиционные активисты утром перекрыли одну из центральных улиц Еревана — Комитаса, активисты зажгли файеры, протестующие перекрыли движение по проспекту Баграмяна.

Полиция Еревана начала задерживать оппозиционеров и разгонять группы протестующих, сообщает РБК.

Накануне армянские силовики задержали 189 человек на массовых протестах в Ереване. Их подозревают в неподчинении законным требованиям полиции.

Оппозиция Армении объявила о «масштабных акции гражданского неповиновения» с 2 мая. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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