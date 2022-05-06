Минфин Беларуси с 10 мая снижает цены на скупку драгметаллов у физлиц

Минфин Беларуси постановлением №23 от 4 мая 2022 года понижает цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.

С 10 мая скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br59,00 (ранее Br62,82); 500 – Br78,67 (ранее Br83,76); 583, 585 – Br92,04 (ранее Br98,00); 750 – Br118,01 (ранее Br125,64); 900 – Br141,61 (ранее Br150,77); 916 – Br144,12 (ранее Br153,45); 950 – Br149,47 (ранее Br159,14); 958 – Br150,73 (ранее Br160,48);

платина – 950 – Br74,89 (ранее Br81,61);

серебро – 750 – Br1,52 (ранее Br1,61); 800 – Br1,62 (ранее Br1,72); 875 – Br1,78 (ранее Br1,88); 916 – Br1,86 (ранее Br1,97); 925 – Br1,88 (ранее Br1,99); 960 – Br1,95 (ранее Br2,06).

Снижение закупочных цен в рублях вызвано укреплением нацвалюты к доллару и евро. Месяц назад Минфин постановлением №18 резко повысил скупочные цены.