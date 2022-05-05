Годовая инфляция в Турции в апреле разогналась до 70%

Потребительские цен в апреле 2022 года в Турции выросли на 69,97% в годовом выражении, в марте годовая инфляция составила 61,14%.

Причинами галопирующей инфляции называют ослабление лиры и глобальный рост цен на энергоносители.

Больше всего подорожали продукты питания – на 89% в годовом выражении, и транспорт – 106%.

В оппозиционных партиях заявляют, что даже эти официальные цифры не отражают реальный масштаб проблемы.

Стремительный рост стоимости жизни подогревает недовольство президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его партией. Кроме того, Эрдоган является противником высоких процентных ставок, что создает давление на турецкую лиру, которая за год обесценилась на 40%.