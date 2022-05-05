Власти Львова намерены национализировать принадлежащий РФ автобусный завод

Власти Львова предлагают национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода “ЛАЗ”, который с 90-х годов принадлежал гражданам РФ.

"Сегодня на заседании президиума конгресса местных и региональных властей предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода “ЛАЗ”. Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, на основе завода планируется построить муниципальный индустриальный парк.

Как сообщил мэр, это – огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также по его словам, западные инвесторы готовы запустить производство электродвигателей, передает УНН.

Кроме того, он сообщил, что около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.

"Всю информацию передали военной администрации. Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу", - добавил Садовый.