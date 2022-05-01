Последнее обновление: 01.05.2022 09:57

Украина временно закрыла морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона

Министерство инфраструктуры Украины приняло приказ о временном закрытии отдельных морских портов в связи с полномасштабным вторжением России и продолжающимися боевыми действиями.

Речь идет о портах Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, сообщает УНН.

"[Решение] вызвано невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязанность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечение охраны окружающей природной среды в то время, когда Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу человеческой жизни и здоровью", - отметили в министерстве.

Работа портов возобновится после победы, говорится в приказе.

О том, что эти четыре порта закрываются, украинские власти сообщали еще 24 февраля. "Украинские порты сегодня закрыты военными", - заявил в тот день глава администрации президента Украины Михаил Подоляк.

Тем временем, РИА Новости утверждает, что военные следователи Следственного комитета России "зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии". Группа следователей также обнаружила в порту мины.



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