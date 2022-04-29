Польша передала Украине 200 танков T-72, что позволит оснастить две танковые бригады, сообщает Польское радио.

Отмечается, что кроме танков, в Украину отправили, среди прочего, несколько десятков боевых машин пехоты.

Также, среди вооружений, которые получила от Польши Украина, есть самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град". Польша также предоставила ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27.

Помимо тяжелой техники, Польша передает дроны производства польской компании WB Electonics, которые используют, среди прочего, для разведывательной деятельности, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые уже, по неофициальной информации, сбивали российские вертолеты. Польша также предоставляет Украине множество боеприпасов.