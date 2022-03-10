Польша хорошо осознает последствия передачи США самолетов для Украины

Посол Польши в США Марек Магеровский заявил в среду, что Польша "хорошо осознает" последствия своего предложения передать свои истребители Миг-29 в США для доставки в Украину.

"Мы находились под огромным давлением со стороны наших союзников, а также общественного мнения здесь, в Соединенных Штатах. И мы четко осознавали все технические, юридические и дипломатические последствия такого шага - что, конечно, было рискованно", - заявил Магеровский, передает BBC.

"Поэтому мы пришли к логическому, разумному решению. Наши американские партнеры отклонили это предложение, потому что пришли к выводу, что оно слишком эскалационное. Что же, мы это понимаем, но я верю, что мы можем продолжить координацию нашей совместной усилия с нашими американскими партнерами и другими членами НАТО, чтобы помочь украинцам как можно эффективнее защищаться", подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что не считает предложение Польши "жизнеспособным".