В Беларуси повышаются предельные минимальные цены на алкогольную продукцию

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларусь повысило предельные минимальные цен на алкогольную продукцию.

«С учетом изменения ставок акцизов с 1 января 2022 г. и роста материальных затрат», - говорится в комментарии ведомства.

В частности, предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40 процентов: отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) – 5,79 рубля; розничная цена (с НДС) – 7,66 руб.

Предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии установлена в размере 3,54 рубля за 0,7 литра крепостью 18 процентов (без НДС) на условиях франко-отправления.