Россия наращивает военные расходы третий год подряд

Мировые расходы на оборону непрерывно растут седьмой год подряд и впервые в истории общий объем военных расходов превысил 2 триллиона долларов, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира SIPRI.

При оценке военных расходов SIPRI использует информацию об утвержденных военных бюджетах, корректируя ее по мере поступления сведений о расходах государства на оборону и безопасность.

В пятерке стран с наибольшими расходами на вооружение в 2021 году - США (801 млрд долларов), Китай (293 млрд долларов), Индия (76,6 млрд долларов), Великобритания (68,4 млрд долларов) и Россия (65,9 млрд долларов).

Военные расходы России, говорится в докладе SIPRI, растут третий год подряд. Рост составил 2,9% по отношению к предыдущему году, передает BBC.

В SIPRI отмечают также рост военных расходов Украины после аннексии Крыма Россией в 2014 году. В период с 2014 по 2021 год военный бюджет вырос на 72%.