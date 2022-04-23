Последнее обновление: 23.04.2022 09:49

Беларусь будет маркировать импортный алкоголь на своей территории

Белорусские власти приняли техническое решение о маркировке импортируемого в страну алкоголя на своей территории, что в условиях финансовых и экономических санкций позволит продолжить импорт алкогольных напитков в страну, используя серые посреднические схемы

«Беларусь вводит запрет на маркировку импортируемых в нашу страну алкогольных напитков на территории недружественных стран. Теперь такие алкогольные напитки могут быть промаркированы белорусскими акцизными марками только на складах временного хранения или таможенных складах, перечень которых определен ГТК, либо на территории государств, не применяющих недружественные меры к нашей стране», - сообщила пресс-служба правительства.

Речь, скорее, идет не о «запрете», как подает это решение правительство, «в целях защиты национальных интересов», а об отсутствии у части поставщиков алкоголя в условиях санкций технической возможности оплатить Минфину РБ валютой те самые акцизные марки.

«Запрет не распространяется на акцизные марки, выданные до вступления постановления в силу», - также сказано в сообщении.

Те поставщики, кто может приобрести марки у Минфина (которому очень не нужны деньги из-за профицитного бюджета), могут их купить впрок в необходимом количестве, поскольку документ вступает в силу через 10 дней после опубликования.

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