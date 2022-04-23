Беларусь получила отсрочку по выплате внешнего долга России

Россия предоставила белорусским властям годовую отсрочку по исполнению своих обязательств по внешнему госдолгу перед Россией на сумму в $1 млрд.

"Нам предоставлена отсрочка по платежам на год, даже не календарный год, а на больший срок, и более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров. Это нестандартный ход. Стандартный ход - это рефинансирование. Сейчас ставки достаточно высоки, поэтому мы договорились о такой схеме. Поэтому с ними у нас проблем нет", - сообщил глава Минфина РБ Юрий Селиверстов.

"Учитывая, что у нас основной кредитор - Российская Федерация, мы с ними договорились о такой схеме, которая несколько нова, но с учетом ситуации адекватна. За этот период тоже начисляются проценты за пользование ресурсами, и, по сути, это рефинансирование. Там хорошие ставки, хорошие сроки, поэтому вполне комфортно", - уточнил он.

Министр признал невозможность заимствований на западном рынке: "Рефинансировать на западном рынке западные деньги сейчас не получится, это очевидно".